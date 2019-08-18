Первая светская персона Эстонии Беатриче рассказала, какими колдовскими приемами она пользуется и раскрыла секрет своей вечной молодости

В чем секрет чарующей, как говорят многие, колдовской атмосферы? Несомненно, в хозяйке. Беатриче – модель, дизайнер, предприниматель, красавица, которую боготворит эстонское светское общество, считая иконой, раскрыла нашему порталу секреты своей молодости и ответила, использует ли она какие-то колдовские приемы для процветания своего бизнеса?

- Многие люди уверяют, что ты используешь магию в повседневной жизни? Что, например, ты подсыпаешь в пирожное «павлова»?

- Сольки добавляю. В чем магия? Я не знаю. Если людям так кажется, может, так и есть. Каждая женщина немножко ведьма, но не каждая знает об этом. Готовить – это про настроение. Я не стою у плиты каждый день, хотя еще семь лет назад было такое время. Какие могут быть секреты ведьмовские? Все связано: и место, и атмосфера - люди приходит и забывают себя, потому что время здесь течет по-другому. До нас в этом доме восемь лет жили буддисты, которые молились, церемонии проводили. Первый вопрос, который задают наши гости: есть ли приведения? Нет. Здесь тихо и спокойною. Мы с мужем думаем, что буддисты в свое время почистили и успокоили здесь все. Есть магия дома. Он очаровал нас с первого взгляда, а мы обошли очень много красивых и достойных домов. Уверена, если ты где-то себя гармонично чувствуешь, то и другим, кто с тобой рядом, хорошо. Может, сила идет от моего имени? Беатриче на латинском означает «благословлять». Я отношусь к любовью ко всему, чем занимаюсь. Иначе невозможно.

- Ты никогда в брюках не ходишь. Выбор в пользу юбок как-то связан с женской энергетикой?

- Да, когда-то читала, что с женской энергетикой непорядок, если ты брюки носишь. Мне всегда нравились юбки, комбинации, подъюбники, чулки и платья, мне в них комфортно. Я носила брюки года два-три после рождения детей, потому что надо было много двигаться. Брюки хорошо сидят, когда ты стройная.

- Раскрой секреты ухода за собой? Ты не меняешься с годами, это поразительно!

- Мне самой так не кажется. Смотрю сейчас на свои фото десятилетней давности, даже прошлогодние, и вижу разницу. Пока ничего не делала. Но кажется, что скоро-скоро можно будет подрезать тут, там. Я трусиха в этом смысле. Понятия не имею, в чем секрет. Наверное, все мы несем в себе разные гены наших родителей и прародителей. Моя мама хорошо выглядит. Папа тоже. Есть в кого стараться.

Я не загораю, всю свою сознательную жизнь избегаю солнца на лицо. Как и все женщины, использую кремы. Плачу много, плохо сплю, испытываю постоянное состояние депрессии, переходящей в стресс, и наоборот. Есть маленькие паузы благостного состояния.