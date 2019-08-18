Галерея: королевы дрэг-шоу умело дурачили публику яркими образами в клубе Cathouse

Дрэг-шоу - это представление, состоящее из песен, монологов или пародий с участием одного или группы исполнителей, призванное развлечь аудиторию. Исполнители выступают в сложном гриме и костюмах. Дрэг-шоу — сленговое выражение, используемое для обозначения артистов, использующих женские образы, переодеваясь в одежду женского гендера. Дрэг-квин (дрэг-королевы) далеко не всегда являются геями или транссексуалами.

Дрэг-королева Наоми Смоллз ФОТО: Йозеф Панк

Реалити-шоу RuPaul’s Drag Race, в котором участники борются за титул Королевы дрэга, в 2018 году получило премию «Эмми». Выпускники Drag Race снимаются в рекламных кампаниях косметических брендов, участвуют в фэшн-показах и снимаются в сериалах.

«Королевские гонки» от одного из самых популярных и узнаваемых травести-артистов современности Ру Пола. Травести - весьма популярный и очень неоднозначный жанр выступлений. Каждый может переодеться в представителя другого пола, однако не каждый может держаться на сцене естественно и не переигрывать. В этом шоу собираются начинающие любители такого преображения, которые хотят добиться больших успехов в данной сфере. Главный герой предлагает им принять участие не только в конкурсе красоты, но и продемонстрировать свои таланты, среди которых может быть как и актерская игра, так и вокальное исполнение, музыкальные или же дизайнерские способности. Увлекательное шоу с интересными конкурсами.

Дрэг-королева Наоми Смоллз ФОТО: Йозеф Панк