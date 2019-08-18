Вс, 18.08.2019
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  • Галерея: королевы дрэг-шоу умело дурачили публику яркими образами в клубе Cathouse

Галерея: королевы дрэг-шоу умело дурачили публику яркими образами в клубе Cathouse

Бесконечный гламур, элегантные костюмы и соблазнительный бурлеск - все, что было вчера на захватывающем дрэг-шоу в Cathouse. Изюминкой стала звезда популярного американского шоу «Королевские гонки РуПола» (RuPaul's Drag Race) Наоми Смоллз, пишет Elu24.

Дрэг-шоу - это представление, состоящее из песен, монологов или пародий с участием одного или группы исполнителей, призванное развлечь аудиторию. Исполнители выступают в сложном гриме и костюмах. Дрэг-шоу — сленговое выражение, используемое для обозначения артистов, использующих женские образы, переодеваясь в одежду женского гендера. Дрэг-квин (дрэг-королевы) далеко не всегда являются геями или транссексуалами.

Дрэг-королева Наоми Смоллз

ФОТО: Йозеф Панк

Реалити-шоу RuPaul’s Drag Race, в котором участники борются за титул Королевы дрэга, в 2018 году получило премию «Эмми». Выпускники Drag Race снимаются в рекламных кампаниях косметических брендов, участвуют в фэшн-показах и снимаются в сериалах.

«Королевские гонки» от одного из самых популярных и узнаваемых травести-артистов современности Ру Пола. Травести - весьма популярный и очень неоднозначный жанр выступлений. Каждый может переодеться в представителя другого пола, однако не каждый может держаться на сцене естественно и не переигрывать. В этом шоу собираются начинающие любители такого преображения, которые хотят добиться больших успехов в данной сфере. Главный герой предлагает им принять участие не только в конкурсе красоты, но и продемонстрировать свои таланты, среди которых может быть как и актерская игра, так и вокальное исполнение, музыкальные или же дизайнерские способности. Увлекательное шоу с интересными конкурсами. 

Дрэг-королева Наоми Смоллз 

ФОТО: Йозеф Панк

Наоми Смоллз — стопроцентная фэшн-дива, более модны только Наоми Кэмпбелл и Джоан Смоллз, у которых Дэвис Хеппенстолл позаимствовал имена для псевдонима. Наоми Смоллз всячески стремится походить на модель, не носит накладную грудь, но ее отсутствие смотрится гармонично — потому что у Дэвиса получается имперсонировать женщину и без нее. 

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