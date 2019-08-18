Самые невезучие в любви знаки Зодиака

В любых отношениях есть взлеты и падения, но если неудача сменяет неудачу, нужно предпринимать меры. Астрологи утверждают, что в силу характерных особенностей некоторым представителям Зодиака трудно выстроить гармоничные и крепкие отношения.

Рак

Большие надежды, которые Раки могут излить уже на первом свидании, часто отталкивают людей. Тратить время на глупости Раки не намерены, они торопятся создать семью, но в погоне за счастьем получают лишь глубокие депрессии, разочарования и неудачи. Кроме того, в вопросах любви Раки «складывают все проблемы в одну корзину». Их нельзя за это винить, ведь в силу характера им сложно управлять своими эмоциями. У них нет чего-то между — весь мир делится только на хорошее и плохое. По этой причине сложности в отношениях приводят Раков к огромной печали и сомнениям. Им нужно много времени, чтобы оправиться от удара и начать вновь доверять партнеру. Астрологи советуют искать человека, способного испытывать глубокие эмоции и разделять чувства, тогда удача обязательно посетит Раков.

Дева

Дева — не самый эмоциональный знак в Зодиаке, но это не мешает его представителям строить гармоничные отношения. По словам астрологов, Девы довольно перспективны в любви, но их отношение к чувствам имеет два аспекта. Во-первых, по природе они однолюбы, и им трудно полюбить кого-то после громкого разрыва. Во-вторых, Девы разбрасываются удачей, впадая в безразличие, отстраненность и придирчивость. Это отталкивает партнера, даже несмотря на внешнюю привлекательность и одаренность Дев.

Козерог

Управляемые Сатурном Козероги — очень серьезные и ответственные люди, из-за чего часто остаются с разбитым сердцем. Представители этого знака всем своим видом демонстрируют независимость, самостоятельность, решительность и успешность. Это, увы, создает впечатление, что им никакой спутник и не нужен. Их отношения могут сложиться удачно, но для этого они должны показать свою заинтересованность. У Козерогов все сложно: они могут оттолкнуть правильного человека или признаться в любви неправильному. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют всегда проверять астрологическую совместимость, прежде чем загораться новыми чувствами.

Рыбы