Вс, 18.08.2019
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  • «Все увеличили фотку?»: «голая» грудь Собчак вызвала переполох в Сети

«Все увеличили фотку?»: «голая» грудь Собчак вызвала переполох в Сети

Ксения Собчак

ФОТО: Instagram

Телеведущая Ксения Собчак продолжает делиться с подписчиками своего Instagram фотографиями и видео совместного отдыха с режиссером Константином Богомоловым, сообщает Topnews.

Напомним, сейчас счастливая пара отдыхает в Италии, где влюбленные позируют на природе и катаются на яхте по Средиземному морю. 

Именно оттуда, с яхты, Ксения и выложила в Сеть очередной снимок, который взбудоражил немалую часть подписчиков бывшего кандидата в президенты России.

На опубликованных кадрах Собчак нежится на солнышке, находясь на палубе яхты, ветер развевает ее футболку, при этом может показаться, что на телеведущей нет нижнего белья и у нее оголена грудь.

«В руках ветер не удержать. P.S. Все увеличили фотку?» - подписала провокационный снимок Ксения.

Впрочем, если более внимательно рассмотреть фото, то выясняется, что на Собчак купальник бежевого цвета, который очень сложно заметить с первого взгляда. Похоже, именно на такой эффект и рассчитывала бывшая ведущая «Дома-2».

Неудивительно, что Интернет-пользователи мгновенно отреагировали на скандальный снимок.

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