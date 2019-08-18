«Все увеличили фотку?»: «голая» грудь Собчак вызвала переполох в Сети

Телеведущая Ксения Собчак продолжает делиться с подписчиками своего Instagram фотографиями и видео совместного отдыха с режиссером Константином Богомоловым, сообщает Topnews.
Напомним, сейчас счастливая пара отдыхает в Италии, где влюбленные позируют на природе и катаются на яхте по Средиземному морю.
Именно оттуда, с яхты, Ксения и выложила в Сеть очередной снимок, который взбудоражил немалую часть подписчиков бывшего кандидата в президенты России.
«В руках ветер не удержать. P.S. Все увеличили фотку?» - подписала провокационный снимок Ксения.
Впрочем, если более внимательно рассмотреть фото, то выясняется, что на Собчак купальник бежевого цвета, который очень сложно заметить с первого взгляда. Похоже, именно на такой эффект и рассчитывала бывшая ведущая «Дома-2».
Неудивительно, что Интернет-пользователи мгновенно отреагировали на скандальный снимок.