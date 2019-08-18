«Все увеличили фотку?»: «голая» грудь Собчак вызвала переполох в Сети

Напомним, сейчас счастливая пара отдыхает в Италии, где влюбленные позируют на природе и катаются на яхте по Средиземному морю.

Именно оттуда, с яхты, Ксения и выложила в Сеть очередной снимок, который взбудоражил немалую часть подписчиков бывшего кандидата в президенты России.

На опубликованных кадрах Собчак нежится на солнышке, находясь на палубе яхты, ветер развевает ее футболку, при этом может показаться, что на телеведущей нет нижнего белья и у нее оголена грудь.

«В руках ветер не удержать. P.S. Все увеличили фотку?» - подписала провокационный снимок Ксения.

Впрочем, если более внимательно рассмотреть фото, то выясняется, что на Собчак купальник бежевого цвета, который очень сложно заметить с первого взгляда. Похоже, именно на такой эффект и рассчитывала бывшая ведущая «Дома-2».