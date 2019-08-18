«Я всегда кормила всех»: Мороз унизила Богомолова, раскрыв правду, как содержала любовника Собчак

Популярная российская актриса театра и кино Дарья Мороз поделилась некоторыми подробностями жизни с бывшим мужем — известным режиссером Константином Богомоловым, пишет Topnews.
Как призналась Мороз в одном из ток-шоу на YouTube, в первые годы после свадьбы, которая состоялась в 2010 году, она зарабатывала больше мужа. По словам актрисы продолжительное время ей в одиночку приходилось содержать семью, пока их доходы стали равными. В то время Мороз была более востребованной в профессии, нежели начинающий режиссер.
«Да, так получилось, и когда я рожала ребенка, это было сложно, потому что я не работала, а потом все изменилось. Я всегда кормила-поила всех», — заявила Дарья Мороз.
Надо отдать должное, Богомолов всегда с пониманием относился к амбициям жены, а вскоре и сам прославился благодаря новаторским театральным постановкам.
Сейчас Дарья Мороз предпочитает не вмешивается в личную жизнь бывшего мужа и отказывается комментировать его отношения с новой избранницей, отмечают 7дней.ru.