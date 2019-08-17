Она идеальная: 51-летняя звезда «Спасателей Малибу» продемонстрировала стройную фигуру

В объективы папарацци на улицах Лос-Анджелеса попала бывшая звезда Playboy и звезда сериала "Спасатели Малибу" - Донна Д'Эррико. Актрисе 51, но в это просто невозможно поверить, ведь выглядит она намного моложе.

Вы только посмотрите на ее фигуру. Донна подчеркнула безупречное тело красным платьем миди с откровенным декольте. Наряд она сочетала с бежевыми туфлями-лодочками и черным клатчем Yves Saint Laurent.

Свой эффектный образ она дополнила золотыми украшениями с камнями, укладкой и макияжем с акцентом на глазах.

Выглядит актриса непревзойденно. У нее почти нет морщин, а кожа – свежая и упругая. Так держать, Донна.

А вот так актриса выглядела во время съемок сериала "Спасатели Малибу" в 1996 году. Она вовсе не изменилась. Кажется, Д'Эррико знает секрет молодости.