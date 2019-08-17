Яблочный Спас 2019: что нельзя делать 19 августа

Традиционно в этот день в храмах проходят торжественные богослужения и обряды освящения небольших корзинок прихожан. Конечно же, освящаются яблоки, вместе с ними ягоды, фрукты и овощи.

Считается, что человек созревает подобно яблоку, чьи плоды изначально зелены, а со временем наливаются соком и красками. Так же постепенно верующие проникаются светом Всевышнего.

Что нельзя делать на Яблочный Спас

В этот день рекомендуют воздержаться от ссор с родными и близкими, не желать кому-либо зла. Поговаривают, что неприятности, которые пожелаешь в этот день другому, вернутся сторицей.

Нельзя шить, вязать, заниматься уборкой и строительными работами. Вообще, лучше не выполнять никакой физической работы, кроме приготовления пищи и сбора урожая.

Также нельзя убивать или прогонять насекомых.

ФОТО: Dzinnik Darius / PantherMedia / Dzinnik Darius

Приметы на Яблочный Спас

По погоде предсказывали и погоду на Покрова, которые отмечаются 14 октября.

Так, если день выдавался сухим и жарким – то и осень ждали без дождей и с теплом, а если дождик накрапывал – то и осень, говорили, будет мокрой.