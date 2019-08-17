«Теперь я счастлив»: Фадеев заговорил о переменах после разрыва с Наргиз

Судьба музыкальных произведений, которые были записаны за время совместного творчества с Максимом Фадеевым пока не ясна, так как официальные права принадлежат ему. К примеру, в этот список входят такие песни, как "Ты моя нежность", "Вдвоем" и другие. Мы продолжаем искать Встречи с Максимом Фадеевым для обсуждения этого вопроса,