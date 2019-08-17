Сб, 17.08.2019
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  • Весь в отца: у сына принца Гарри и Меган Маркл рыжие волосы

Весь в отца: у сына принца Гарри и Меган Маркл рыжие волосы

Prince Harry, Duke of Sussex, and Meghan Markle

ФОТО: Dominic Lipinski/WPA-Pool/SIPA / Dominic Lipinski/WPA-Pool/SIPA

Источник рассказал, что у сына Меган Маркл и принца Гарри — рыжие волосы!

С самого рождения маленького Арчи поклонники королевской семьи пытались выяснить, на кого из своих родителей он больше похоже. 8 мая, когда Гарри и Меган впервые показали публике своего ребенка, они признались, что пока им самим сложно понять, на кого он похож больше. Но на днях источник рассказал, что малыш уже подрос и ясно одно — цвет волос он унаследовал у своего папы. 

Он счастливый малыш. У него красивые, пухлые ножки и рыжеватые волосы на голове. Он действительно восхитителен,

— рассказал инсайдер в интервью журналу People. Что же, с нетерпением ждем увидеть первые портреты малыша! 

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