Весь в отца: у сына принца Гарри и Меган Маркл рыжие волосы

С самого рождения маленького Арчи поклонники королевской семьи пытались выяснить, на кого из своих родителей он больше похоже. 8 мая, когда Гарри и Меган впервые показали публике своего ребенка, они признались, что пока им самим сложно понять, на кого он похож больше. Но на днях источник рассказал, что малыш уже подрос и ясно одно — цвет волос он унаследовал у своего папы.