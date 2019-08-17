Показала, кто тут главный: «русская Кардашян» показала интимное фото
24-летняя модель Анастасия Квитко на весь мир прославилась своими шикарными формами, которые она не стесняется демонстрировать. И в этот раз девушка решила использовать всё самое лучшее.
Провокационные фото известная модель опубликовала в своем Instagram — на радость 10,1 миллиона подписчиков. Для снимков девушка надела черное боди, которое уже само по себе было вполне откровенным. Но Анастасия добавила огня, выбрав для него полупрозрачную ткань. Черные высокие сапоги и контрастное украшение дополнили образ модели.
На фото Анастасия показывала себя с самых выгодных ракурсов. Снимки девушка решила не подписывать, указав только имя фотографа. И не зря, ведь картинка говорит красноречивее любых слов. Старания модели фанаты оценили под обоими постами в самом позитивном ключе.
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