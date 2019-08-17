Показала, кто тут главный: «русская Кардашян» показала интимное фото

Провокационные фото известная модель опубликовала в своем Instagram — на радость 10,1 миллиона подписчиков. Для снимков девушка надела черное боди, которое уже само по себе было вполне откровенным. Но Анастасия добавила огня, выбрав для него полупрозрачную ткань. Черные высокие сапоги и контрастное украшение дополнили образ модели.

На фото Анастасия показывала себя с самых выгодных ракурсов. Снимки девушка решила не подписывать, указав только имя фотографа. И не зря, ведь картинка говорит красноречивее любых слов. Старания модели фанаты оценили под обоими постами в самом позитивном ключе.