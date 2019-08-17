Сб, 17.08.2019
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  • Чуть не утекли! Группа Мумий Тролль дала зажигательный концерт в Таллинне

Чуть не утекли! Группа Мумий Тролль дала зажигательный концерт в Таллинне
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ГАЛЕРЕЯ!

16-го августа группа Мумий Тролль дала концерт в таллиннском клубе Cathouse Concert Hall - официальное warm-up-pre-party фестиваля GO NARVA, который состоится в Нарвском замке 19-го августа!

Группа выступила со своей новой программой «Морская – Северозапад» - в ней соединились хиты из легендарного первого альбома и «Икры», изданной в том же году, что и «Морская», песни из всех последующих альбомов и новые песни из альбома «Восток х Северозапад», который увидел свет в 2018-м.

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