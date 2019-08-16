Знаки Зодиака, которые не любят работать

Рыбы

Знак, который привык витать в облаках. Эти люди тратят много времени на мечты. Они занимают все их свободное время. И не только свободное. Таким образом, из Рыб не очень хорошие работники. Однако некоторые их представители достаточно исполнительные. Правда, они всегда стараются найти минутку для себя, чтобы подхалтурить.

Стрельцы

Представители этого знака делают все, кроме работы. Они не любят выполнять свои профессиональные обязанности. Из них может получиться хороший лидер профсоюза из-за любви к бунтам и требований снизить нагрузку и увеличить зарплату. Хотя, нужно отметить, что Стрельцы очень качественно делают то, что им действительно интересно.

Львы

Эти люди готовы работать и полностью отдавать себя только тем делам, за которые можно получить признание. За что-то меньшее браться не готовы. А если и придется взяться, то будет все сделано не очень качественно. Да и для кого стараться, если никто не будет аплодировать. Таким образом, про Львов можно сказать, что это праздный знак, который отличается высоким уровнем лени.

Тельцы

Это ленивый знак, который не может долго чем-то заниматься. Однако при правильной мотивации можно получить неиссякаемый запас сил. Стоит отметить, что руководители Тельцы постоянно заставляют своих сотрудников работать сверхурочно до тех пор, пока им самим не наскучит выбранное занятие.

Раки

Этот знак может работать, но все зависит от его эмоционального состояния. Таким образом, нужно поймать момент, когда есть большой запас сил и желание трудиться. Если это отсутствует, то будет весьма сложно заставить Раков выполнять свои должностные обязанности. В эти дни их эффективность минимальная.

Весы