Пт, 16.08.2019
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  • Памела Андерсон отдыхает: многодетная жена Диброва покрасовалась в красном купальнике

Памела Андерсон отдыхает: многодетная жена Диброва покрасовалась в красном купальнике

Полина Диброва

ФОТО: Instagram

30-летняя супруга известного телеведущего показала идеальные формы на пляже, сообщает «Экспресс-газета»​.

Молодая жена телеведущего Дмитрия Диброва отдыхает вместе с семьей в Испании. 30-летняя Полина, успевшая родить звездному супругу троих сыновей, находится в прекрасной форме и может позволить себе красоваться перед камерой в купальниках, восхищая пользователей соцсетей.

Особенно поразил публику красный слитный купальник в стиле Памелы Андерсон, в котором позмрует супруга Диброва. Жена телеведущего отметила, что не просто так отдала предпочтение красному цвету, а потому, что он ей особенно к лицу.

 

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