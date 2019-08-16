Памела Андерсон отдыхает: многодетная жена Диброва покрасовалась в красном купальнике

Молодая жена телеведущего Дмитрия Диброва отдыхает вместе с семьей в Испании. 30-летняя Полина, успевшая родить звездному супругу троих сыновей, находится в прекрасной форме и может позволить себе красоваться перед камерой в купальниках, восхищая пользователей соцсетей.

Особенно поразил публику красный слитный купальник в стиле Памелы Андерсон, в котором позмрует супруга Диброва. Жена телеведущего отметила, что не просто так отдала предпочтение красному цвету, а потому, что он ей особенно к лицу.