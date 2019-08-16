Ученые рассказали о пяти овощах, употребление которых вредит здоровью

Картофель

Этот овощ содержит большое количество крахмала, который повышает уровень сахара в крови. У картофеля высокий гликемический индекс, и после блюд из этого овоща человек довольно быстро снова начинает чувствовать голод. В кожуре картофеля есть и соланин, который негативно влияет на нервную систему человека.

Баклажан

В кожуре этого овоща также содержится соланин, концентрация которого скапливается во время созревания баклажана. Также не стоит забывать и о том, что во время варки этот овощ теряет все свои полезные свойства.

Болгарский перец

При язвенной болезни, повышенной кислотности желудка, гастрите, ишемической болезни сердца, геморрое, заболеваниях печени, почек, эпилепсии, гипотонии, повышенной нервной возбудимости, склонности к проявлению аллергических реакций врач может не рекомендовать наличие в рационе свежего перца. Также нужно исключить из рациона этот овощ при панкреатите, так как наличие в его плодах эфирных масел, клетчатки способно дать толчок к обострению болезни.

Шпинат

В нем содержится большое количество щавелевой кислоты, она вредна для людей, страдающих заболеваниями почек и печени. Особенно много этой кислоты накапливается в старых веточках шпината. Также не рекомендуется есть шпинат при язве, подагре, беременности и детям, не достигшим трех лет.

Петрушка