Самый популярный в мире заменитель сахара оказался смертельно опасен

Работа основывалась на анализе документов, предоставленных в 2013 году Европейским управлением по безопасности пищевых продуктов (EFSA). В ходе исследования выяснилось, что EFSA полностью проигнорировала целых 73 научных работы, в которых доказывалось, что аспартам может причинять вред организму человека. Указаны и «очаги» поражения — это головной мозг, печень, легкие и кишечник. Плюс расстройства эндокринной системы, пишет Zen.yandex.ru.

Комиссии было известно, что вопрос о проблемах, возникающих при употреблении нутрасвита, стоит на повестке более 40 лет. Однако она не посчитала нужным в очередной раз прислушаться к мнению ученых и «пропустила» аспартам к широкому использованию. Масштаб проблемы пугает, если учесть, что этот заменитель сахара используется в десятках тысяч наименований продуктов по всему миру.