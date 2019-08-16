Пт, 16.08.2019
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Смешно получилось: «Актуальная камера» по ошибке присвоила гендиректору полиции новую должность

Эльмар Вахер в теледоме ERR

ФОТО: Erik Prozes / EERO VABAMÄGI

Идея Мартина Хельме отправить гендиректора полиции Эльмара Вахера в отставку с треском провалилась, а канал ETV уже был готов протянуть руку помощи и придумал, какая должность могла бы быть у Вахера, всё это по ошибке, конечно же. 

В четверг в «Актуальной камере» дали слово Вахеру, но должность в титрах была написана с ошибкой: не peadirektor, а deadirektor, а портал Elu24 хлебом не корми - дай поспекулировать, мы решили не отставать от коллег и приняли эстафетную палочку.

DEA (Drug Enforcement Administration) - это Управление по борьбе с наркотиками в США. Вот это карьерный рост для Вахера, не так ли? 

Также слово dea переводится с греческого как богиня, но в таком случае здесь тоже небольшая ошибочка, надо было писать deus - бог.

Эльмара Вахера назвали деадиректором 

ФОТО: Kuvatõmmis ETV saatest

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