Кто все эти люди? Фотографии российских знаменитостей до пластики и сейчас

Многие уже не помнят, как выглядела та же Бузова несколько лет назад, а Интернет помнит. Сравните эти фото! Как вы считаете, это природные метаморфозы или все-таки пластика?
Все эти милые дамы кричат, что их внешность досталась им от природы, пишет Sm-news.ru. Только они забывают, что камеру нельзя обмануть. Мы сравнили фотографии наших знаменитостей «тогда» и «сейчас». Разницу вы видите сами!
Ольга Бузова
Такой была.
И такая сейчас.
Аня Седокова
Такой мы ее помним в ВИА Гре.
И так Аня выглядит сейчас.
Алсу
Такой Алсу была в 2005 году.
Сейчас певица заметно похорошела.
Юлия Волкова
Помните, как выглядела «татушка»?
Зачем-то она сделала с собой это.
Ани Лорак
Ани прекрасна во все времена! И молодая.
И сейчас.
Лера Кудрявцева
Телеведущая стала знаменитой уже со следами пластики на лице.
И вот так она выглядит сейчас.
Светлана Лобода
Так Света выглядела, выступая в ВИА Гре.
И такой мы видим ее сейчас