Пт, 16.08.2019
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Кто все эти люди? Фотографии российских знаменитостей до пластики и сейчас

Ольга Бузова до пластики и сейчас

ФОТО: yandex.ru

Многие уже не помнят, как выглядела та же Бузова несколько лет назад, а Интернет помнит. Сравните эти фото! Как вы считаете, это природные метаморфозы или все-таки пластика?

 
Все эти милые дамы кричат, что их внешность досталась им от природы, пишет Sm-news.ru. Только они забывают, что камеру нельзя обмануть. Мы сравнили фотографии наших знаменитостей «тогда» и «сейчас». Разницу вы видите сами!
 
Ольга Бузова

Такой была.

И такая сейчас.

Аня Седокова

Такой мы ее помним в ВИА Гре.

И так Аня выглядит сейчас.

Алсу

Такой Алсу была в 2005 году.

Сейчас певица заметно похорошела.

Юлия Волкова

Помните, как выглядела «татушка»?

Зачем-то она сделала с собой это.

Ани Лорак

Ани прекрасна во все времена! И молодая.

И сейчас.

Лера Кудрявцева

Телеведущая стала знаменитой уже со следами пластики на лице.

И вот так она выглядит сейчас.

Светлана Лобода

Так Света выглядела, выступая в ВИА Гре.

И такой мы видим ее сейчас

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