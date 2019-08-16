Кто все эти люди? Фотографии российских знаменитостей до пластики и сейчас

Такой была.

И такая сейчас.

Аня Седокова

Такой мы ее помним в ВИА Гре.

И так Аня выглядит сейчас.

Алсу

Такой Алсу была в 2005 году.

Сейчас певица заметно похорошела.

Юлия Волкова

Помните, как выглядела «татушка»?

Зачем-то она сделала с собой это.

Ани Лорак

Ани прекрасна во все времена! И молодая.

И сейчас.

Лера Кудрявцева

Телеведущая стала знаменитой уже со следами пластики на лице.

И вот так она выглядит сейчас.

Светлана Лобода

Так Света выглядела, выступая в ВИА Гре.

И такой мы видим ее сейчас