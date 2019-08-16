Александра Бортич в бикини показала своего «ненормального» мужчину

Звезда фильма «Я худею» и сериала «Полицейский с Рублевки» сфотографировалась на отдыхе с любимым мужчиной. Избранником Александры стал наследник свердловского депутата и бизнесмена Валерия Савельева. Евгений также пробует себя в бизнесе, он основал школу ораторского искусства «Король говорит».

В кадре Бортич нежно обнимает Савельева за плечи и кривляется, высунув язык. Влюбленные спрятали глаза от солнца за стеклами солнцезащитных очков. Александра надела бежевого цвета бикини. Актриса украсила шею золотой цепочкой с маленькой подвеской. «Скучаю по тебе очень», — подписала фотографию Александра.

Александра Бортич и Евгений Савельев instagram.com/bortich

Евгений ответил любимой взаимностью. «И я по тебе, девочка моя», — написал он.

Поклонники актрисы по‑разному оценили ее вторую половинку. Некоторые посчитали, что девушке нужно встречаться с более спокойными мужчинами. «Когда уже Бортич заведет себе нормального парня?» — спросил один из подписчиков.