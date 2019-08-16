Честный снимок Веры Брежневой заставил сомневаться, что ей 37 лет

Жену Меладзе неоднократно признавали красивейшей женщиной России, но в последнее время многие поклонники сходятся во мнении, что 37-летняя певицасдала позиции. Брежнева впервые позировала для обложки российского издания Vogue, представ перед публикой без яркого макияжа.

Счастье работать с суперкомандой! Это был потрясающий съемочный день в Париже, который я запомню навсегда! Спасибо всем, кто помог осуществить мечту,

— подписала неоднозначный снимок певица.

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По всей видимости, в фотосессии сделали ставку на естественную красоту: наряженная в пиджак оверсайз Брежнева демонстрирует минимум макияжа, а ее прическе придали эффект мокрых волос. Подпись «Пусть всегда будет ВЕРА: в себя и вечную молодость» вызывает много вопросов, ведь в глаза сразу же бросаются морщинки вокруг глаз.

Противоречивая публикая написала более тысячи комментариев за сутки, причем высказывания возмущенных снимком безжалостно удаляются. Часть поклонников уверена, что Брежнева совсем не похожа на себя, ведь на других фото она выглядит куда моложе и энергичнее.

«На фото женщина лет пятидесяти, не менее. При всех фильтрах и корректировке глянца», «Вся в морщинках и такая довольная», «Верочка, а вам нравится это фото? При всём моем уважении к вам, вы выглядите намного старше, чем на самом деле», — так отзываются поклонники, которых не впечатлил откровенный снимок звезды.