Пт, 16.08.2019
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  • Смотрите, как сливки эстонского общества собирали на болоте ягоды и настаивали водку!

Смотрите, как сливки эстонского общества собирали на болоте ягоды и настаивали водку!

Бренд Koskenkorva Vodka провел незабываемый праздник урожая в Рапламаа. Смотрите, как известные представители светского общества собирали клюкву на болоте и настаивали водку!

15 августа бренд Koskenkorva Vodka пригласил представителей масс-медиа и избранных гостей посетить праздник урожая в красивейших уголках Раплаского уезда. Мероприятие продлилось целый день. 

В ярком и незабываемом празднике урожая в Куйметса приняли участие икона моды и стилист Женя Фокин, победительница телевизионного шоу «Лучший пекарь» в 2019 году Сандра Дашкова, певица Грете Пая со своим бойфрендом и кулинарный блогер Силья Луйде.

Прямо около золотистого ячменного поля состоялись обед и дегустация продукции, а затем фотосессия в крестьянском духе со звездным фотографом Яреком Йыепера. Из собранных на прогулке по живописной болотной тропе трав и ягод каждый мог приготовить свою водочную настойку в поп-ап баре прямо в лесу и подождать, пока напитки настаивалисьь.

В то же время на опушке леса публику угощал коктейлями амбассадор бренда Koskenkorva в Финляндии Микаэль Карттунен. Микаэль добился широкого признания в Финляндии как специалист по коктейлям. 

Вечером программа продолжилась на гастро-хуторе «Ээбику», где его владелец Антс Уусталу угощал всех продукцией своего хозяйства. В город участники увлекательной поездки вернулись только около полуночи.

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