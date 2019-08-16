Тихая охота: как сходить за грибами и выжить

Сбор грибов в самом разгаре. Эта осень обещает нам невероятное изобилие. Но помимо аромата картошки с лисичками и маринованных опят поход в лес может принести и неприятные последствия. Чтобы «тихая охота» прошла безопасно, первым делом изучите грибы, которые растут в вашем регионе.

Запомните список несложных признаков ядовитых и ложных грибов.

Наиболее частые признаки съедобных грибов:

на ножке есть «юбочка»;

под шляпкой находится слой трубчатого вида;

от него исходит приятный запах;

шляпки имеют характерный для своей р азновидности вид и цвет;

замечены насекомые на поверхности — жучки и червячки.

Наиболее частые признаки ядовитых грибов:

цвет — имеют необычную или очень яркую окраску;

клейкая шляпка у некоторых разновидностей;

изменение цвета ножки — при срезе появляется противоестественный окрас;

отсутствие червяков и насекомых внутри и на поверхности — они не переносят грибной яд;

запах — он может быть зловонным, лекарственным, хлорным;

отсутствие под шляпкой трубчатого слоя.