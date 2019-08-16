Тихая охота: как сходить за грибами и выжить

«Съедобный или несъедобный?» — таким вопросом порой мучаются сотни тысяч неопытных грибников. И неправильный ответ может стать фатальным. А знаете ли вы как распознать ложный или ядовитый гриб?
Сбор грибов в самом разгаре. Эта осень обещает нам невероятное изобилие. Но помимо аромата картошки с лисичками и маринованных опят поход в лес может принести и неприятные последствия. Чтобы «тихая охота» прошла безопасно, первым делом изучите грибы, которые растут в вашем регионе.
Запомните список несложных признаков ядовитых и ложных грибов.
Наиболее частые признаки съедобных грибов:
Наиболее частые признаки ядовитых грибов:
цвет — имеют необычную или очень яркую окраску;
клейкая шляпка у некоторых разновидностей;
изменение цвета ножки — при срезе появляется противоестественный окрас;
отсутствие червяков и насекомых внутри и на поверхности — они не переносят грибной яд;
запах — он может быть зловонным, лекарственным, хлорным;
отсутствие под шляпкой трубчатого слоя.
Но, пожалуй, самое главное правило похода за грибами такое: сомневаешься — не бери!»