Реакция собаки на новорожденную девочку умилила Сеть: видео

Видео с собакой, которая забавно встречала дома новорожденную девочку, растрогало пользователей сети. Эти кадры появились на YouTube накануне и набрали уже почти 370 тысяч просмотров, пишет Сегодня.
В ролике запечатлено, как золотистый ретривер по кличке Бирра обнюхивает крохотную девочку и пытается лизать ей пятки. Собака выглядит взбудораженной: очевидно, она впервые увидела ребенка.
Ролик набрал множество комментариев от пользователей, которых умилило происходящее: "Прекрасная семья! Собака подарила малышке первую в ее жизни щекотку", "Золотистые ретриверы – лучшие. Когда я был маленьким, моя собака гуляла со мной и при необходимости отводила домой", "Это прекрасно. Собака знакомится со своей младшей сестренкой. Бесценно", "Могу я поменять подгузник? Я буду отличной няней!".