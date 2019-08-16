Реакция собаки на новорожденную девочку умилила Сеть: видео

В ролике запечатлено, как золотистый ретривер по кличке Бирра обнюхивает крохотную девочку и пытается лизать ей пятки. Собака выглядит взбудораженной: очевидно, она впервые увидела ребенка.

Ролик набрал множество комментариев от пользователей, которых умилило происходящее: "Прекрасная семья! Собака подарила малышке первую в ее жизни щекотку", "Золотистые ретриверы – лучшие. Когда я был маленьким, моя собака гуляла со мной и при необходимости отводила домой", "Это прекрасно. Собака знакомится со своей младшей сестренкой. Бесценно", "Могу я поменять подгузник? Я буду отличной няней!".