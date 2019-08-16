В доме миллиардера-педофила Джеффри Эпштейна нашли портрет Билла Клинтона в женской одежде

Очевидно, такой образ был выбрал не случайно: платье очень напоминает наряд Моники Левински, с которой у Клинтона была сексуальная связь, что едва не привело к его отставке с поста президента.

ФОТО: SWNS / SWNS

Картина, которая получила название "Проводящий анализ Билл" (Parsing Bill), была нарисована австралийской художницей по имени Петрина Райан-Клейд. Копии ее работы сейчас продаются онлайн в художественной галерее Saatchi Art за 120 долларов. Оригинал или копия работы художницы висела на стене у Эпштейна, неизвестно, пишет Spletnik.

Райан-Клейд нарисовала и другого президента США — Джорджа Буша. Она изобразила бывшего главу США сидящим на полу и играющим с бумажными самолетиками, а картину назвала "Военные игры".

В том, что картину обнаружили именно в доме Эпштейна, общественность увидела некую связь. Дело в том, что миллиардер был обвинен в секс-торговле несовершеннолетними и педофилии. Говорят, что к его услугам обращались и многие политики (недавно в центре скандала оказался и сын королевы Елизаветы II принц Эндрю, который якобы вступал в сексуальные отношения с 16-летней девушкой, бывшей в рабстве у Эпштейна).