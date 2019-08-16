«От осинки не родятся апельсинки»: старшая дочь Славы стала очень похожа на маму

Поклонники оценили фото и отметили, что мама с дочкой невероятно похожи. Придает особенное сходство и макияж, который и Слава, и Александра выполнили в одном стиле, разве что певица выбрала помаду более яркого оттенка.

Фанаты поделились своими впечатлениями от снимка в комментариях. Подписчики отметили, что дочка выросла такой же красоткой, как и мама. «Яблоко от яблони»; «Как похожа! Такая же красотка, как и мама»; «Копия!» «Огонь! Две сестры! Старшая и младшая»; «Вся в маму, от осинки не родятся апельсинки», — написали юзеры.