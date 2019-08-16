Мужчина, перенесший клиническую смерть, рассказал о загробном мире

Молодой человек, представившийся Дугласом, живет в Техасе. Он вспомнил, как страдал от сильной бессонницы, ему выписали снотворное, которое ни в коем случае нельзя смешивать с алкоголем. Он пренебрег этим советом и свалился на пол, его сердце остановилось, пишет Daily Express.

Когда он упал, то ему показалось, что он вознесся над своим телом и направился по туннелю, освещенному нестерпимо ярким светом.

Дуглас вспоминает, что на той стороне он встретил человека, который преградил путь и сказал: «Если хочешь войти сюда, то должен измениться». Мужчина считает, что видел Иисуса.

«Иисус ответил мне, что мое время не пришло», - сказал герой публикации.

На вопрос об аде, как помнит молодой человек, Христос не хотел отвечать.

Яркий свет, воспоминания и встреча с известными персонами часто присутствуют в рассказах людей, переживших клиническую смерть.