Мужчина, перенесший клиническую смерть, рассказал о загробном мире

Мужчина, перенесший клиническую смерть в течение нескольких минут, рассказал, что на «той стороне» встретил Иисуса Христа, который посоветовал ему изменить жизнь, чтобы попасть в Рай.
Молодой человек, представившийся Дугласом, живет в Техасе. Он вспомнил, как страдал от сильной бессонницы, ему выписали снотворное, которое ни в коем случае нельзя смешивать с алкоголем. Он пренебрег этим советом и свалился на пол, его сердце остановилось, пишет Daily Express.
Когда он упал, то ему показалось, что он вознесся над своим телом и направился по туннелю, освещенному нестерпимо ярким светом.
Дуглас вспоминает, что на той стороне он встретил человека, который преградил путь и сказал: «Если хочешь войти сюда, то должен измениться». Мужчина считает, что видел Иисуса.
«Иисус ответил мне, что мое время не пришло», - сказал герой публикации.
На вопрос об аде, как помнит молодой человек, Христос не хотел отвечать.
Яркий свет, воспоминания и встреча с известными персонами часто присутствуют в рассказах людей, переживших клиническую смерть.
Медики связывают это с недостатком кислорода и постепенной гибелью мозга.