Победительница «Битвы экстрасенсов» Джулия Ванг готовится к операции по коррекции пола

Моими кумирами всегда были мужчины. Нет, не в том понятии, что я сходила по ним с ума и, как говорится, «фапала» на их внешность, нет. Я всегда хотела быть на них похожей. Манера говорить, привычки, характер, мысли — всегда замечала какое-то сходство с теми людьми, которых я считаю идеалами и собой. Или просто хотела найти таковое сходство. Но ни разу. Ни единого разу я так не относилась к женщинам. Зато восторгался внешностью многих из них. Это, наверное, неправильно,