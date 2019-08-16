Победительница «Битвы экстрасенсов» Джулия Ванг готовится к операции по коррекции пола

Победительница «Битвы экстрасенсов» сильно изменилась за последние два года. Теперь в Джулии Ванг едва можно узнать ведьму с густой копной волос и пронзительных взглядом. Она решила кардинально поменять привычную жизнь и стать мужчиной, пишет Стархит.
После участия в шоу с Джулией Ванг стали твориться странные, по мнению многих, вещи. Она резко похудела, избавилась от длинных локонов, стала внешне походить на мужчину. Недавно Ванг призналась, что мечтала об этом давно.
Моими кумирами всегда были мужчины. Нет, не в том понятии, что я сходила по ним с ума и, как говорится, «фапала» на их внешность, нет. Я всегда хотела быть на них похожей. Манера говорить, привычки, характер, мысли — всегда замечала какое-то сходство с теми людьми, которых я считаю идеалами и собой. Или просто хотела найти таковое сходство. Но ни разу. Ни единого разу я так не относилась к женщинам. Зато восторгался внешностью многих из них. Это, наверное, неправильно,
— поделилась она.
Джулия начала воплощать желаемое в реальность. Она стала называть себя Томасом и всерьез задумалась об операции по коррекции пола, так как гормональная терапия не приносит должного результата.
Я представляю собой квантовую суперпозицию всевозможных состояний частиц, отличающихся различными значениями импульса. Я стою в суперпозиции состояний одинаковых, не взаимодействующих между собой параллельных вселенных, каждая из которых содержит «альтернативную историю» моих частиц,
— рассказала она, показав сильные руки и стальной пресс.
К слову, изменения в сознании Джулии возникли не просто так. Недавно она призналась поклонникам, что страдает от недуга, при котором генетический мужчина внешне выглядит как женщина. «Есть нечто общее между мной и королевой Англии — Елизаветой Тюдор, а также Жанной д'Арк. У них тоже синдром Морриса. Что я трансгендер — ложь. Я — генетический мужчина с хромосомами XY», — подчеркивала Ванг.
Напомним, Джулия Ванг рассуждала о своей половой принадлежности еще во время участия в «Битве экстрасенсов». Ведьма заявляла, что является андрогином. Тогда многие не отнеслись к ее словам серьезно и считали, что Джулия попросту пытается привлечь к себе внимание. «Я родилась странным ребенком с аномалиями, меня все боялись и ненавидели с немотивированной агрессией. Все больше, с каждым годом. Ничего не изменилось. Если вас не устраивает то, какая я, просто уйдите», — отвечала она на критику.