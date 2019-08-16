Татьяна Брухунова впервые показала Петросяна в своем Instagram

Запись, опубликованная в сервисе Instagram stories Татьяны, запечатлен момент посещения ей Массандровского дворца императора Александра III. В ходе экскурсии в какой-то момент Брухунова навела камеру на Петросяна, разговаривающего с экскурсоводом, но тут же отвела объектив, однако внимательные фолловеры сделали скриншоты.

В кадре видно, что в помещении нет других людей, поэтому, предположительно, Брухунова и Петросян находились во дворце в составе индивидуальной экскурсии.