Татьяна Брухунова впервые показала Петросяна в своем Instagram

Помощница известного юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова впервые опубликовала в своем Instagram кадры, на которых запечатлен артист, пишет Topnews.
Запись, опубликованная в сервисе Instagram stories Татьяны, запечатлен момент посещения ей Массандровского дворца императора Александра III. В ходе экскурсии в какой-то момент Брухунова навела камеру на Петросяна, разговаривающего с экскурсоводом, но тут же отвела объектив, однако внимательные фолловеры сделали скриншоты.
В кадре видно, что в помещении нет других людей, поэтому, предположительно, Брухунова и Петросян находились во дворце в составе индивидуальной экскурсии.
До этого Татьяна Брухунова еще не публиковала в своем Instagram кадры с Петросяном, однако юзеры заявили, что, судя по всему, парочка, которую называют любовниками, вместе проводит время.