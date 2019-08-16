Наручники и маски: сексуальные игры Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко

Полтора года назад футболист женился на ростовской модели Анастасии Костенко. Она старается быть искренней с поклонниками и часто делится сокровенным. Но, в отличие от Дмитрия Тарасова, модель еще не затрагивала нюансы сексуальной жизни, рассказывает «Стархит».
Еще недавно Тарасов заявлял публично, что не собирается жить ради лайков, однако сам часто делится самыми пикантными подробностями личной жизни. Так, в прошлом году он опубликовал интимное видео, сделанное во время родов жены Анастасии Костенко, а сегодня откровенно рассказал о том, что происходит у них в постели.
«Фетиши — это кайф и интерес, но я говорю не о всех. У нас с Настей есть своя «красная комната», где происходят классические вещи. Там у нас есть маски, наручники, которые приветствуются у нас всегда. Но пока что на меня их не надевали, — признался он. — Я сам приобретал все эти игрушки. Для Насти это был сюрприз. Думаю, полезно разнообразить сексуальную жизнь. Главное, что нам с женой это очень нравится».
К слову, Котенко более скромна в этом плане. Модель предпочитает обсуждать тему материнства. Напомним, с тех пор, как Анастасия стала встречаться с Тарасовым, на нее обрушился шквал критики. Многие посчитали, что именно из-за нее разрушился брак футболиста и Ольги Бузовой. Поначалу модель воспринимала негатив близко к сердцу и удаляла страницу в Instagram, но со временем научилась не реагировать на мнения недоброжелателей. «Не хочу кому-то нравиться и загонять себя в рамки. И вам советую. Это лучше, чем угождать каждому. Мне так комфортно, и отрицательные комментарии я встречаю только на просторах Интернета», — отметила она недавно.
Помимо этого, она публично защитила мужа, который переживает трудный период. Тарасов остался без работы, кроме того, его затравили из-за неуплаты алиментов дочери от первого брака. «Один в поле не воин. Дружная семья — залог счастливой жизни. Горжусь тем, что у нас в общей сумме — целый отряд родственников. Наш табор, любимейший табор. Все попытки навести смуту в нашей огромной семье бесполезны», — подчеркнула Костенко.