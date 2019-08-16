Наручники и маски: сексуальные игры Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко

Еще недавно Тарасов заявлял публично, что не собирается жить ради лайков, однако сам часто делится самыми пикантными подробностями личной жизни. Так, в прошлом году он опубликовал интимное видео, сделанное во время родов жены Анастасии Костенко, а сегодня откровенно рассказал о том, что происходит у них в постели.

«Фетиши — это кайф и интерес, но я говорю не о всех. У нас с Настей есть своя «красная комната», где происходят классические вещи. Там у нас есть маски, наручники, которые приветствуются у нас всегда. Но пока что на меня их не надевали, — признался он. — Я сам приобретал все эти игрушки. Для Насти это был сюрприз. Думаю, полезно разнообразить сексуальную жизнь. Главное, что нам с женой это очень нравится».

Анастасия, в отличие от мужа, не обсуждает интимную жизнь публично

К слову, Котенко более скромна в этом плане. Модель предпочитает обсуждать тему материнства. Напомним, с тех пор, как Анастасия стала встречаться с Тарасовым, на нее обрушился шквал критики. Многие посчитали, что именно из-за нее разрушился брак футболиста и Ольги Бузовой. Поначалу модель воспринимала негатив близко к сердцу и удаляла страницу в Instagram, но со временем научилась не реагировать на мнения недоброжелателей. «Не хочу кому-то нравиться и загонять себя в рамки. И вам советую. Это лучше, чем угождать каждому. Мне так комфортно, и отрицательные комментарии я встречаю только на просторах Интернета», — отметила она недавно.