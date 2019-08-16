Фото: эстонская певица выставила на продажу свой роскошный дом
Эстонская певица Ида-Инес Этти и предприниматель Март Випс выставили на продажу свой дом, расположенный в поселке Лаагри (Харьюмаа).
Если ты можешь позволить себе недвижимость за полмиллиона евро, то у тебя есть уникальная возможность приобрести этот невероятный дом с бассейном на заднем дворе.
Площадь дома составляет 161 кв.м., а располагается он на границе между таллиннским районом Нымме и поселком Лаагри. Сауна, джакузи, гардеробная, большая терраса - далеко не полный список того, что достанется новому владельцу этого шикарного дома.
Цена вопроса - 479 900 €.