Опубликовано видео драки россиянки с командой Дженнифер Лопес

Несколько человек из гастрольного коллектива Дженнифер Лопес устроили драку с двумя россиянами в одном из отелей Санкт-Петербурга. Конфликт произошел после того, как постояльцы попытались пройти в свой номер по проходу, полностью занятому багажом и приближенными американской певицы, пишет news.ru.
Об инциденте, который произошел 10 августа, на своей странице в
По признанию Алены, она намеревалась подняться на свой этаж, однако ей грубо порекомендовали идти на лестницу и пропустить гостей вперед. Также они отметили, что пешая прогулка будет полезна для ее здоровья. Однако Хованова попыталась уехать первой на лифте.
«После попытки сесть во второй лифт, к нам подбежал один чернокожий парень, примерно 180 метров ростом и перекрыл нам проход рукой, говоря оскорбления в нашу сторону и указывая на лестницу. Тут же его подхватила компаньонка, смеясь на весь холл и тыкая в меня пальцем, тишина была давно нарушена мелкими перепалками и склоками на своем языке в нашу сторону», — рассказала Алена.
На видео представлено, как россиянка спорит с сотрудниками Дженнифер Лопес, и конфликт переходит в рукоприкладство.
Как уверяет Алена, ее ударили за лицо и оттаскали за волосы под смех и оскорбления. Однако в кадре видно, что девушка также смогла ответить гостям несколькими ударами.
Не получив поддержки от персонала отеля, пострадавшая съехала, пишет «