Опубликовано видео драки россиянки с командой Дженнифер Лопес

Об инциденте, который произошел 10 августа, на своей странице в Instagram рассказала москвичка Алена Хованова. По ее словам, она со своим спутником попыталась пройти к лифту, чтобы подняться на 16-й этаж, однако приближенные зарубежной звезды в грубой форме отправили их к лестнице, а после того как женщина попыталась вызвать полицию, устроили потасовку.

По признанию Алены, она намеревалась подняться на свой этаж, однако ей грубо порекомендовали идти на лестницу и пропустить гостей вперед. Также они отметили, что пешая прогулка будет полезна для ее здоровья. Однако Хованова попыталась уехать первой на лифте.

«После попытки сесть во второй лифт, к нам подбежал один чернокожий парень, примерно 180 метров ростом и перекрыл нам проход рукой, говоря оскорбления в нашу сторону и указывая на лестницу. Тут же его подхватила компаньонка, смеясь на весь холл и тыкая в меня пальцем, тишина была давно нарушена мелкими перепалками и склоками на своем языке в нашу сторону», — рассказала Алена.

На видео представлено, как россиянка спорит с сотрудниками Дженнифер Лопес, и конфликт переходит в рукоприкладство.

Как уверяет Алена, ее ударили за лицо и оттаскали за волосы под смех и оскорбления. Однако в кадре видно, что девушка также смогла ответить гостям несколькими ударами.