Пт, 16.08.2019
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Опубликовано видео драки россиянки с командой Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес

ФОТО: Sergei Bobylev / Sergei Bobylev/TASS

Несколько человек из гастрольного коллектива Дженнифер Лопес устроили драку с двумя россиянами в одном из отелей Санкт-Петербурга. Конфликт произошел после того, как постояльцы попытались пройти в свой номер по проходу, полностью занятому багажом и приближенными американской певицы, пишет news.ru.

Об инциденте, который произошел 10 августа, на своей странице в Instagram рассказала москвичка Алена Хованова. По ее словам, она со своим спутником попыталась пройти к лифту, чтобы подняться на 16-й этаж, однако приближенные зарубежной звезды в грубой форме отправили их к лестнице, а после того как женщина попыталась вызвать полицию, устроили потасовку.

По признанию Алены, она намеревалась подняться на свой этаж, однако ей грубо порекомендовали идти на лестницу и пропустить гостей вперед. Также они отметили, что пешая прогулка будет полезна для ее здоровья. Однако Хованова попыталась уехать первой на лифте.

«После попытки сесть во второй лифт, к нам подбежал один чернокожий парень, примерно 180 метров ростом и перекрыл нам проход рукой, говоря оскорбления в нашу сторону и указывая на лестницу. Тут же его подхватила компаньонка, смеясь на весь холл и тыкая в меня пальцем, тишина была давно нарушена мелкими перепалками и склоками на своем языке в нашу сторону», — рассказала Алена. 

На видео представлено, как россиянка спорит с сотрудниками Дженнифер Лопес, и конфликт переходит в рукоприкладство.

Как уверяет Алена, ее ударили за лицо и оттаскали за волосы под смех и оскорбления. Однако в кадре видно, что девушка также смогла ответить гостям несколькими ударами.

Не получив поддержки от персонала отеля, пострадавшая съехала, пишет «Ридус». При этом москвичка отмечает, что ей отказались незамедлительно вернуть деньги. Теперь, отмечает Хованова, она сожалеет о том, что все-таки не вызвала полицию и не придала ситуацию широкой огласке сразу.

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