Три красавицы в мини: дочери Сталлоне поразили совместным выходом в свет

Премьеру ленты посетили Сильвестр Сталлоне с женой Дженнифер Флавин и тремя дочерьми. Все девушки для светского выхода надели смелые короткие платья, которыми подчеркнули стройные фигуры.

Так, исполнительница главной роли в фильме Систин надела блестящее синее платье, расшитое пайетками. Дочь Сталлоне дополнила свой образ серьгами-кольцами и легкими локонами.

София и Скарлет не только примерили эффектные мини, а еще и подчеркнули декольте. Все сестры завершили образы одинаковыми черными босоножками на высоком каблуке.