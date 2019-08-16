Три красавицы в мини: дочери Сталлоне поразили совместным выходом в свет
13 августа прогремела премьера фильма "Синяя бездна 2" в Лос-Анджелесе. Дочь Сильвестра Сталлоне Систин сыграла главную роль в ленте, а поддержать девушку пришли ее сестры – 23-летняя София и 17-летняя Скарлетт – и звездные родители.
Премьеру ленты посетили Сильвестр Сталлоне с женой Дженнифер Флавин и тремя дочерьми. Все девушки для светского выхода надели смелые короткие платья, которыми подчеркнули стройные фигуры.
Так, исполнительница главной роли в фильме Систин надела блестящее синее платье, расшитое пайетками. Дочь Сталлоне дополнила свой образ серьгами-кольцами и легкими локонами.
София и Скарлет не только примерили эффектные мини, а еще и подчеркнули декольте. Все сестры завершили образы одинаковыми черными босоножками на высоком каблуке.
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