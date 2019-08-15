Чт, 15.08.2019
Любовь Успенская - жителям Эстонии: не жалейте денег, приходите на мой концерт, я уже королева хип-хопа! СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Жизнь
  • Космическая цена: выставлена на аукцион пустая бутылка с автографом гонщика Оття Тянака

Космическая цена: выставлена на аукцион пустая бутылка с автографом гонщика Оття Тянака

Ott Tänak. 2019.

ФОТО: Scanpix / AFP

В интернет-среде www.osta.ee каждый из вас может приобрести большую бутылку из-под шампанского с автографом эстонского гонщика Оття Тянака. Доход от продажи бутылки пойдет в фонд лечения рака «Подаренная жизнь». 

Сейчас есть шанс приобрести эту пустую бутылку из-под шампанского, выигранную Тянаком на Shell Helix Rally Estonia, хотя бы за 506 евро. 

«Редчайшая возможность стать владельцем эксклюзивной бутылки из-под шампанского Shell Helix Rally Estonia 2019 в коробке из дерева с автографом Оття Тянака. Автографы и на самой бутылке, и на коробке», - говорится в сообщении. Также добавляется, что обладатель бутылки поддержит своей покупкой раковых больных, но шампанского не попьет, так как она пуста. 

Подробности - ЗДЕСЬ!

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ