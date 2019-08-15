Космическая цена: выставлена на аукцион пустая бутылка с автографом гонщика Оття Тянака

Сейчас есть шанс приобрести эту пустую бутылку из-под шампанского, выигранную Тянаком на Shell Helix Rally Estonia, хотя бы за 506 евро.

«Редчайшая возможность стать владельцем эксклюзивной бутылки из-под шампанского Shell Helix Rally Estonia 2019 в коробке из дерева с автографом Оття Тянака. Автографы и на самой бутылке, и на коробке», - говорится в сообщении. Также добавляется, что обладатель бутылки поддержит своей покупкой раковых больных, но шампанского не попьет, так как она пуста.