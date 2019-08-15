Стань звездой! Эстонская красотка приглашает людей без пары на телешоу «Остров любви»

Телеведущая Ханна Мартинсон ищет красивых и свободных людей для новой передачи канала Kanal 2 "Остров любви".
У Ханны Мартинсон есть важный вопрос:
"У многих ли есть человек, с которым можно проводить осенние вечера?"
Если нет, то не отчаивайся! Новое телешоу "Остров любви", ведущей которого стала Ханна, предлагает тебе отличную возможность найти кого-то, с кем в обнимку можно провести холодные дождливые вечера.
Заполняй анкету по адресу kanal2.ee/casting и, возможно, именно ты сможешь попасть на шоу и найти человека, с которым сможешь проводить не только вечера, но и всю жизнь!