Чт, 15.08.2019
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  • Стань звездой! Эстонская красотка приглашает людей без пары на телешоу «Остров любви»

Стань звездой! Эстонская красотка приглашает людей без пары на телешоу «Остров любви»

Телеведущая Ханна Мартинсон ищет красивых и свободных людей для новой передачи канала Kanal 2 "Остров любви".

У Ханны Мартинсон есть важный вопрос:

"У многих ли есть человек, с которым можно проводить осенние вечера?"

Если нет, то не отчаивайся! Новое телешоу "Остров любви", ведущей которого стала Ханна, предлагает тебе отличную возможность найти кого-то, с кем в обнимку можно провести холодные дождливые вечера.

Заполняй анкету по адресу kanal2.ee/casting  и, возможно, именно ты сможешь попасть на шоу и найти человека, с которым сможешь проводить не только вечера, но и всю жизнь!

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