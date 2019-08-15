Стань звездой! Эстонская красотка приглашает людей без пары на телешоу «Остров любви»

У Ханны Мартинсон есть важный вопрос:

"У многих ли есть человек, с которым можно проводить осенние вечера?"

Если нет, то не отчаивайся! Новое телешоу "Остров любви", ведущей которого стала Ханна, предлагает тебе отличную возможность найти кого-то, с кем в обнимку можно провести холодные дождливые вечера.