Чт, 15.08.2019
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Максим Виторган показал всех своих детей

Максим Виторган

ФОТО: Instagram

Максим Виторган, как известно, является многодетным отцом. Помимо двухлетнего Платона, рожденного в браке с Ксенией Собчак, у актера есть также 23-летняя дочь Полина и 18-летний сын Даниил. Это дети Максима от первого брака с актрисой ТЮЗа Викторией Верберг, пишет Экспресс газета.

Виторган удивил своих подписчиков, показав на фото всех своих наследников. Он опубликовал снимок, на котором позирует с Платоном на руках, а по обе стороны от него расположились Даниил и Полина.

«Похоже, все идёт к тому, что в старости обопьюсь...»

- написал Максим, намекая на известное изречение о стакане воды в старости.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Поклонники оценили юмор актера и засыпали его позитивными комментариями. «Вот подвезло Вам, и обопьетесь, и дай бог с внуками нагуляетесь», «Отличный папа! Красивые дети😍 Счастья Вам и радости»,   «Вы очень богатый человек. Это круто, дети наше все», - порадовались за Максима фолловеры.

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