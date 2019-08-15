Максим Виторган показал всех своих детей

Виторган удивил своих подписчиков, показав на фото всех своих наследников. Он опубликовал снимок, на котором позирует с Платоном на руках, а по обе стороны от него расположились Даниил и Полина.

«Похоже, все идёт к тому, что в старости обопьюсь...»

- написал Максим, намекая на известное изречение о стакане воды в старости.