Максим Виторган показал всех своих детей

Максим Виторган, как известно, является многодетным отцом. Помимо двухлетнего Платона, рожденного в браке с Ксенией Собчак, у актера есть также 23-летняя дочь Полина и 18-летний сын Даниил. Это дети Максима от первого брака с актрисой ТЮЗа Викторией Верберг, пишет Экспресс газета.
Виторган удивил своих подписчиков, показав на фото всех своих наследников. Он опубликовал снимок, на котором позирует с Платоном на руках, а по обе стороны от него расположились Даниил и Полина.
«Похоже, все идёт к тому, что в старости обопьюсь...»
- написал Максим, намекая на известное изречение о стакане воды в старости.
Поклонники оценили юмор актера и засыпали его позитивными комментариями. «Вот подвезло Вам, и обопьетесь, и дай бог с внуками нагуляетесь», «Отличный папа! Красивые дети😍 Счастья Вам и радости», «Вы очень богатый человек. Это круто, дети наше все», - порадовались за Максима фолловеры.