Загорелые и красивые: Альбина Джанабаева поделилась редкими фото с Валерием Меладзе

Со временем женщина простила мужа, который ушел из семьи, но вот на Альбину, по всей видимости, она еще таит обиду. Экс-супруга артиста живет в особняке, куда часто приезжают ее дети. После развода она стала более религиозным человеком.

Тем временем Джанабаева этим летом отдохнула сначала на Лазурном берегу, а потом в Испании. Она не стеснялась демонстрировать свое лицо без макияжа и публиковать снимки в бикини. Тем более, что фотографировал ее супруг. Несмотря на то, что свои отношения пара давно не скрывает, вместе они выходят в свет редко. Однако на этот раз они устроили совместную фотосессию. На кадрах Альбина позировала в алом платье в пол, подчеркнувшем ее стройную фигуру.

Певица нарисовала сердечко на своей щеке и плече. Она обнимала загоревшего и помолодевшего Меладзе, облаченного в джинсы и белую рубашку. Совместными фото влюбленные решили поздравить сестру певца, которая отмечала день рождения. «С днём рождения поздравляем нашу прекрасную и любимую Лиану Меладзе! P.S. Легким пляжным нарядам предпочла женственное алое платье!» — написала Джанабаева.

Поклонники пришли в восторг от трогательных снимков. «Шикарная!!! Вы невероятно гармоничная пара!», «Альбина, вы — истинная женственность и элегантность!», «Боже какие вы классные!!! По больше бы таких фото!!! Вы нереальные!», «Очень красивые, загоревшие, отдохнувшие, влюбленные», — прокомментировали пост подписчики.