Чт, 15.08.2019
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Новости из больницы: жена рассказала о состоянии Гафта после инсульта

Валентин Гафт.

ФОТО: Astapkovich Vladimir/ITAR-TASS

Супруга звезды советского кино поделилась свежими новостями. По словам Ольги Остроумовой, народный артист Валентин Гафт в стабильном состоянии, пишут Дни.ру.

Актер все еще находится в больнице. В настоящее время его жизни ничего не угрожает. Валентин Гафт стабилен, однако о выписке думать рано.

"Он в стабильном состоянии, но врачи пока о выписке не говорят", – цитирует Ольгу Остроумову НСН со ссылкой на АГН "Москва".

Напомним, около недели назад народный артист СССР Валентин Гафтбыл госпитализирован с инсультом. Информация об этом появилась в СМИ 7 августа.

В последнее время у 83-летнего народного артиста часто возникают проблемы со здоровьем. В марте этого года появилась информация, что Валентин Гафт якобы почувствовал недомогание и обратился за помощью к медикам. Но тогда он опроверг эту новость.

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