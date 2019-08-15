Новости из больницы: жена рассказала о состоянии Гафта после инсульта

Актер все еще находится в больнице. В настоящее время его жизни ничего не угрожает. Валентин Гафт стабилен, однако о выписке думать рано.

"Он в стабильном состоянии, но врачи пока о выписке не говорят", – цитирует Ольгу Остроумову НСН со ссылкой на АГН "Москва".

Напомним, около недели назад народный артист СССР Валентин Гафтбыл госпитализирован с инсультом. Информация об этом появилась в СМИ 7 августа.