Полезные советы: как я в первый раз поехал в Белоруссию без визы с эстонским паспортом

На юго-западе Белоруссии находится небольшой и недорогой курортный город Брест, где живет около 350 тысяч человек. Жители Эстонии могут туда попасть на автомобиле, автобусе или поезде максимально на 10 дней без визы, но при соблюдении некоторых простых условий.
Также без визы и при определенных условиях можно попасть в Гродно. И проще всего полететь на самолете в Минск, тогда можно путешествовать по всей Республике Беларусь без визы. Также в самое ближайшее время после указа президента страны Александра Лукашенко Гродно и Брест объединят в один безвизовый регион и для посещения обоих городов будет достаточно одного электронного разрешения. Но мы сейчас сделаем акцент на южном курортном городе Брест, где я побывал с 1 по 3 августа. Двух дней в этом городе вполне достаточно.
Как и где оформить документы, необходимые для безвизового посещения города Брест
Многие могут ошибочно подумать, что если в город можно въезжать без визы, то кроме паспорта с собой ничего брать не надо. Но это только для граждан России, у которых вид на жительство в Эстонии, для обладателей эстонских паспортов требуются еще некоторые документы, которые электронно оформляются за 5 минут. Их надо оформить не позднее, чем за 36 часов до предполагаемой поездки.
Вот 4 вещи, о которых стоит позаботиться, если едете в Брест:
- Паспорт, действительный ещё минимум 90 дней;
- Деньги - на каждый день пребывания требуется наличие у туриста ~23 евро (можно показать выписку со счета, но у нас ничего не спросили);
- Медицинская страховка для Белоруссии (она оформляется автоматически вместе с пропуском и уже входит в цену документа);
- Подписанный вами документ на поездку без виз, который будет выслан на электронную почту после заполнения анкеты и символической платы - 12 евро - на сайте Bezviz.by.
На сайте Bezviz.by вы полностью всё оформляете по типу электронной визы. Вводите свои паспортные данные, выбираете тип страховки (можно самый дешевый), а также музеи, которые хотите посетить. Оплачиваете всё это - минимальная стоимость 12 евро. И все документы приходят вам на электронную почту. В 12 евро уже входит страховка на весь период от 1 до 10 дней, билет в Брестский областной музей (если выбрали его, он самый дешевый), 1 поездка для троих на такси Пчелка.
На польской границе, как правило, требуется только паспорт. На Белорусской границе туда-обратно у вас спросят 2 документа - страховку и основной документ, дающий право на въезд в Брест с вашей подписью. Их стоит распечатать. Наличие денег обычно не проверяют, также проблем нет, если вы укажете в электронной анкете, что едете на поезде, но в итоге поедете на автомобиле.
На чем ехать?
Лучше всего на автомобиле до польского города Тересполь, который и граничит с белорусским Брестом. На автомобиль также нужны документы - техпаспорт и таможенная декларация, которую можно найти на уже известном нам сайте Bezviz.by. Декларация очень похожа на ту, которую мы заполняем при въезде в Россию.
Несмотря на то, что рядом с границей много платных охраняемых стоянок, где можно оставить автомобиль, пешком границу перейти не получится. Белоруссия отказалась от пешеходных пограничных переходов. Поэтому из польского Тересполя в белорусский Брест можно попасть либо на поезде, который ходит редко и часто бывает забит под завязку, либо на автомобиле вместе с кем-то из тех, кто стоит в очереди на границу. За 10-20 евро вас, скорее всего, без проблем возьмут в свою машину для пересечения границы. Но лучше всего, как я уже писал, на своем автомобиле, тогда не надо будет никого ждать.
Перед польской границей в обоих направлениях стоит убедиться, что автомобиль находится в идеальном состоянии. Работают все лампочки, дворники, клаксон. Они частенько очень придирчиво проверяют автомобиль.
Наслаждайтесь Брестом!
Начиная с границы Белоруссии мы поняли, что белорусский народ очень гостеприимный и нам здесь рады. Да, сначала кажется всё страшным и непонятным. Но после первой поездки всё будет легко и просто. В теплую погоду в Бресте удастся успешно погулять. Самые яркие впечатления остались от посещения Брестской крепости XIX века, где сейчас расположен музей и бетонный монумент в стиле брутализма.
Еще в Бресте есть парк 1 Мая с советскими аттракционами и колесом обозрения. Главная улица города заполнена ресторанами, кафе, клубами, фонтанами. Она очень напоминает главную улицу Юрмалы.
И что самое приятное. Номер категории «люкс» будет стоить в этом городе около 60 евро за сутки.
Удачной всем поездки и хороших предстоящих выходных!