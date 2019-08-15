Полезные советы: как я в первый раз поехал в Белоруссию без визы с эстонским паспортом

Также без визы и при определенных условиях можно попасть в Гродно. И проще всего полететь на самолете в Минск, тогда можно путешествовать по всей Республике Беларусь без визы. Также в самое ближайшее время после указа президента страны Александра Лукашенко Гродно и Брест объединят в один безвизовый регион и для посещения обоих городов будет достаточно одного электронного разрешения. Но мы сейчас сделаем акцент на южном курортном городе Брест, где я побывал с 1 по 3 августа. Двух дней в этом городе вполне достаточно.

Как и где оформить документы, необходимые для безвизового посещения города Брест

Многие могут ошибочно подумать, что если в город можно въезжать без визы, то кроме паспорта с собой ничего брать не надо. Но это только для граждан России, у которых вид на жительство в Эстонии, для обладателей эстонских паспортов требуются еще некоторые документы, которые электронно оформляются за 5 минут. Их надо оформить не позднее, чем за 36 часов до предполагаемой поездки.

Вот 4 вещи, о которых стоит позаботиться, если едете в Брест:

Паспорт, действительный ещё минимум 90 дней;

Деньги - на каждый день пребывания требуется наличие у туриста ~23 евро (можно показать выписку со счета, но у нас ничего не спросили);

Медицинская страховка для Белоруссии (она оформляется автоматически вместе с пропуском и уже входит в цену документа);

Подписанный вами документ на поездку без виз, который будет выслан на электронную почту после заполнения анкеты и символической платы - 12 евро - на сайте Bezviz.by.

На сайте Bezviz.by вы полностью всё оформляете по типу электронной визы. Вводите свои паспортные данные, выбираете тип страховки (можно самый дешевый), а также музеи, которые хотите посетить. Оплачиваете всё это - минимальная стоимость 12 евро. И все документы приходят вам на электронную почту. В 12 евро уже входит страховка на весь период от 1 до 10 дней, билет в Брестский областной музей (если выбрали его, он самый дешевый), 1 поездка для троих на такси Пчелка.

На польской границе, как правило, требуется только паспорт. На Белорусской границе туда-обратно у вас спросят 2 документа - страховку и основной документ, дающий право на въезд в Брест с вашей подписью. Их стоит распечатать. Наличие денег обычно не проверяют, также проблем нет, если вы укажете в электронной анкете, что едете на поезде, но в итоге поедете на автомобиле.

Граница Польша-Белоруссия, автомобильный пограничный переход в городе Тересполь (Польша) ФОТО: Google Maps

На чем ехать?

Лучше всего на автомобиле до польского города Тересполь, который и граничит с белорусским Брестом. На автомобиль также нужны документы - техпаспорт и таможенная декларация, которую можно найти на уже известном нам сайте Bezviz.by. Декларация очень похожа на ту, которую мы заполняем при въезде в Россию.

Несмотря на то, что рядом с границей много платных охраняемых стоянок, где можно оставить автомобиль, пешком границу перейти не получится. Белоруссия отказалась от пешеходных пограничных переходов. Поэтому из польского Тересполя в белорусский Брест можно попасть либо на поезде, который ходит редко и часто бывает забит под завязку, либо на автомобиле вместе с кем-то из тех, кто стоит в очереди на границу. За 10-20 евро вас, скорее всего, без проблем возьмут в свою машину для пересечения границы. Но лучше всего, как я уже писал, на своем автомобиле, тогда не надо будет никого ждать.

Перед польской границей в обоих направлениях стоит убедиться, что автомобиль находится в идеальном состоянии. Работают все лампочки, дворники, клаксон. Они частенько очень придирчиво проверяют автомобиль.

Наслаждайтесь Брестом!

Начиная с границы Белоруссии мы поняли, что белорусский народ очень гостеприимный и нам здесь рады. Да, сначала кажется всё страшным и непонятным. Но после первой поездки всё будет легко и просто. В теплую погоду в Бресте удастся успешно погулять. Самые яркие впечатления остались от посещения Брестской крепости XIX века, где сейчас расположен музей и бетонный монумент в стиле брутализма.

Брестская крепость ФОТО: Эдгар Гергель

Еще в Бресте есть парк 1 Мая с советскими аттракционами и колесом обозрения. Главная улица города заполнена ресторанами, кафе, клубами, фонтанами. Она очень напоминает главную улицу Юрмалы.

И что самое приятное. Номер категории «люкс» будет стоить в этом городе около 60 евро за сутки.