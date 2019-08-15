Конец эпохи: в Турции взялись за ограничение системы «все включено»

Министерство туризма и культуры Турции получило письмо от Торгово-промышленной палаты Манагавта с просьбой изменить стандарты "all inclusive" и определить районы, в которых работа отелей в этом формате не будет наносить ущерб другому бизнесу, пишет Сегодня.
В письме напомнили о том, что Турция взяла курс на качественного туриста, который способен потратить не менее одной тысячи долларов за визит. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров.
Члены палаты заявили, что система "все включено" отрицательно влияет на их бизнес, так как туристы не выходят из отелей и не тратят деньги в местных ресторанах, магазинах, а также не путешествуют по стране. Кроме того, они считают, что пересмотр стандартов "все включено" позволит честно конкурировать продавцам и отелям за деньги клиентов.
Ремесленники курорта Аланьи придерживаются аналогичного мнения: президент местной палаты торговцев и ремесленников Нури Демир констатировал, что "отели пусты, магазины стоят пустыми". Многие продавцы брали кредиты для того, чтобы открыть магазины к сезону, но заемные деньги из-за отсутствия доходов им отдавать было не с чего. Торговцы города выступают за более кардинальные изменения и требуют полного запрета системы all inclusive в центре города. По словам эксперта, расходы сектора торговли выросли на 20% по сравнению с 2018 годом.