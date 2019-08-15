Конец эпохи: в Турции взялись за ограничение системы «все включено»

В письме напомнили о том, что Турция взяла курс на качественного туриста, который способен потратить не менее одной тысячи долларов за визит. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров.

Члены палаты заявили, что система "все включено" отрицательно влияет на их бизнес, так как туристы не выходят из отелей и не тратят деньги в местных ресторанах, магазинах, а также не путешествуют по стране. Кроме того, они считают, что пересмотр стандартов "все включено" позволит честно конкурировать продавцам и отелям за деньги клиентов.