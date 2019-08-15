Ольгу Бузову и Олега Майами застали за поцелуями

Вот уже три года Ольга Бузова поет о том, как привыкает просыпаться одна. После развода с Дмитрием Тарасовым телеведущая так и не смогла встретить любовь, хотя слухи о ее возможных романах появляются постоянно. Сегодня в Сеть попал ролик, на котором артистка целуется с Олегом Майами. Звезд запечатлели во время ужина в ресторане, и они ничуть не стеснялись своих чувств. Позднее певец объяснил, что пост был сделан без его разрешения.

«Сегодня администратор без моего ведома разместил видео. Мы с Олей переживаем не лучший этап в отношениях, поэтому выпуска с ее участием пока не будет», — заявил Олег.

ФОТО: Скриншот с Instagram

Впервые о возможном романе звезд заговорили еще в марте 2019 года. Тогда Майами опубликовал романтичный кадр с Бузовой, но продолжение эта история получила только сейчас.

Пост музыканта удивил его поклонников, а некоторые из них и вовсе предположили, что звезды уже несколько месяцев скрывают роман. «Я просто в шоке! Майами и Бузова, конечно, неплохо смотрятся вместе, но видео какое-то неприятное», «Олег просто пытается увеличить просмотры своего шоу, поэтому и позвал Олю», «Может мы чего-то не знаем? Уж очень страстно эти двое целуются», — делились мнениями фанаты.