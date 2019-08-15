Фото: поклонники Виктора Цоя собираются на месте его гибели в Прибалтике

Виктор Цой погиб в 1990 году на 35 километре шоссе Слока-Тукумс. Его автомобиль "Москвич" серого цвета мчался со скоростью около 130 км/ч. В какой-то момент Цой выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом "Икарус".

В 2000 году на месте автоаварии был установлен памятник Виктору Цою.

15 августа латвийские фанаты творчества Цоя устраивают у мемориала памятные мероприятия, где песнями вспоминают рок-легенду. В этом году поклонники начали собираться уже с самого утра. Они несли плакаты, цветы, свечи и рисунки. Среди прибывающих люди разного возраста и целые семьи с детьми.

16 августа в клубе Melnā Piektdiena пройдет ежегодный концерт, посвященный памяти музыканта.

ФОТО: Руслан Верещагин/ Русский TVNET

Ко дню рождения Виктора Цоя завершены масштабные работы по благоустройству мемориала. Расширена площадка у самого памятника, установлены скамейки, новый информационный стенд и столбы освещения. Площадка орнаментирована знаменитым солнечным затмением с альбома группы "Кино" - "Звезда по имени Солнце".

*Проект реализован общественной организацией Pareiza lieta.