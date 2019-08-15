Чт, 15.08.2019
Вот это да! Пугачева с Моисеевым произвели фурор в Юрмале, весь зал сбежался к ним СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • «Идеальное тело»: 49-летняя Наоми Кэмпбелл предстала в нижнем белье

«Идеальное тело»: 49-летняя Наоми Кэмпбелл предстала в нижнем белье

Naomi Campbell

ФОТО: Elaine Wells/starmaxinc.com / Starmax/PA Images

Легендарная супермодель Наоми Кэмпбелл доказала, что она и сегодня, в почти 50 лет, находится в превосходной форме. Темнокожая красавица снялась в рекламной кампании Calvin Klein, а результаты показала в своем микроблоге, пишет Экспресс газета.

Модель позировала как в гладком, так и в кружевном белье. От внимания поклонников не укрылись ее проработанный пресс, стройные ноги и гладкая кожа. Все единодушно согласились с тем, что Кэмпбелл абсолютно не выглядит на свой возраст.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Naomi Campbell (@naomi) on

«Ты королева», «Горячая крошка», «Ты все так же прекрасна», «Королева», - написали «Черной пантере» фолловеры.

Кроме того, у себя в Instagram модель выложила видеролик рекламной кампании. Помимо Кэмпбелл, у Calvin Klein снялись Белла Хадид, американский диджей Diplo и другие звезды.  Как отмечает GQ, это, возможно, первая реклама белья, в которой едят чипсы и пончики.

Фото смотри ЗДЕСЬ!

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ