«Идеальное тело»: 49-летняя Наоми Кэмпбелл предстала в нижнем белье

Модель позировала как в гладком, так и в кружевном белье. От внимания поклонников не укрылись ее проработанный пресс, стройные ноги и гладкая кожа. Все единодушно согласились с тем, что Кэмпбелл абсолютно не выглядит на свой возраст.

«Ты королева», «Горячая крошка», «Ты все так же прекрасна», «Королева», - написали «Черной пантере» фолловеры.

Кроме того, у себя в Instagram модель выложила видеролик рекламной кампании. Помимо Кэмпбелл, у Calvin Klein снялись Белла Хадид, американский диджей Diplo и другие звезды. Как отмечает GQ, это, возможно, первая реклама белья, в которой едят чипсы и пончики.