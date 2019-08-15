Чт, 15.08.2019
Любовь Успенская - жителям Эстонии: не жалейте денег, приходите на мой концерт, я уже королева хип-хопа! СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Фото: 23-летняя звезда Disney возбудила пользователей Сети откровенным кадром

Фото: 23-летняя звезда Disney возбудила пользователей Сети откровенным кадром
Принцесса? Нет, уже королева!

Dove Cameron 2019. aastal.

ФОТО: Scanpix/AdMedia/SIPA / Birdie Thompson/AdMedia/SIPA

За последние шесть лет 23-летняя актриса получила три главные роли одновременно в «Лив и Мэдди» и «Наследниках», оставила съемочную площадку в бродвейских мюзиклах и «нырнула» обратно в студию, чтобы озвучить анимированных супергероев и записать ее первый сольный альбом. 

Когда Камерон не перевоплощается в ваших любимых персонажей на экранах, сценах и саундтреках, она приоткрывает занавесу своей личной жизни, позволяя своим 25-и миллионам поклонников заглянуть в ее мир. Неважно, она на красных ли дорожках в усыпанных драгоценными камнями платьях, публикует ли закулисные моменты из своей жизни на съемочной площадке или снимает по-настоящему восхитительные селфи со своим парнем и партнером по «Наследникам» Томасом Доэрти, Кэмерон, похоже, живет настоящей сказочной жизнью. Но она будет первой, кто скажет вам, что не все так, как кажется.

На днях она опубликовала в Instagram действительно смелое фото, которое можно посмотреть ЗДЕСЬ!

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ