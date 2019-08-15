Фото: 23-летняя звезда Disney возбудила пользователей Сети откровенным кадром

Когда Камерон не перевоплощается в ваших любимых персонажей на экранах, сценах и саундтреках, она приоткрывает занавесу своей личной жизни, позволяя своим 25-и миллионам поклонников заглянуть в ее мир. Неважно, она на красных ли дорожках в усыпанных драгоценными камнями платьях, публикует ли закулисные моменты из своей жизни на съемочной площадке или снимает по-настоящему восхитительные селфи со своим парнем и партнером по «Наследникам» Томасом Доэрти, Кэмерон, похоже, живет настоящей сказочной жизнью. Но она будет первой, кто скажет вам, что не все так, как кажется.