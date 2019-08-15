Смертельно опасные любимцы. Чем можно заразиться от домашнего питомца

Собака. Иллюстративное фото. ФОТО: Shutterstock

Сальмонеллез

Очень неприятная болезнь, которая отправит вас на пару недель в больницу. Главными её переносчиками являются черепахи и попугаи!

Токсоплазмоз

Заболевание, которое может привести к повреждению мозга. Переносят кошки. Подхватить его можно, например, очищая туалет питомца!

Хламидиоз

Это венерическое заболевание можно подхватить от домашней кошки. Хозяева иногда целуют питомцев — зря, так болезнь и передается...

Стригущий лишай

Поверье, то, что лишаем от собак и кошек заразиться нельзя, — заблуждение. Если ваш питомец оплешивел, знайте — вы на очереди

Круглые черви

Паразитов подхватывают кошки, часто гуляющие на улице. Глисты легко переходят к людям. В год ими заболевают до десяти тысяч детей...

Лептоспироз

Инфекция, разрушающая печень. Передают собаки. Например, пёс попил из лужи, заболел, потом лизнул вашу руку. Все — вы заражены!

Золотистый стафилококк