Смертельно опасные любимцы. Чем можно заразиться от домашнего питомца
Кажется, заразиться экзотической болезнью или подхватить вирус можно лишь в экзотических странах или в период эпидемии ОРЗ. На самом деле опасность ближе, чем мы думаем.
Сальмонеллез
Очень неприятная болезнь, которая отправит вас на пару недель в больницу. Главными её переносчиками являются черепахи и попугаи!
Токсоплазмоз
Заболевание, которое может привести к повреждению мозга. Переносят кошки. Подхватить его можно, например, очищая туалет питомца!
Хламидиоз
Это венерическое заболевание можно подхватить от домашней кошки. Хозяева иногда целуют питомцев — зря, так болезнь и передается...
Стригущий лишай
Поверье, то, что лишаем от собак и кошек заразиться нельзя, — заблуждение. Если ваш питомец оплешивел, знайте — вы на очереди
Круглые черви
Паразитов подхватывают кошки, часто гуляющие на улице. Глисты легко переходят к людям. В год ими заболевают до десяти тысяч детей...
Лептоспироз
Инфекция, разрушающая печень. Передают собаки. Например, пёс попил из лужи, заболел, потом лизнул вашу руку. Все — вы заражены!
Золотистый стафилококк
Паразит повреждает мочеполовую систему или лёгкие. Обнаружить у кошки, собаки сложно. Лучше не позволять питомцам спать в постели.