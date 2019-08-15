Волочкова отдыхает... Мадонна шокировала Сеть сумасшедшим шпагатом

Судя по свежему видео на ее странице, 60-летняя певица находится в хорошей физической форме и готова выполнять на сцене сложные танцевальные номера.

Мадонна показала фолловерам растяжку, которую выполнила с телефоном в руках на коврике.

С танцами связано и название альбома Madame X. По словам Мадонны, так ее называла хореограф Марта Грэм, когда певица училась в ее танцевальной школе в Нью-Йорке.

Спорт и регулярные физические нагрузки присутствовали в жизни певицы всегда. Она с детства занималась танцами, после рождения детей открыла для себя йогу… Сейчас ее занятия с тренером включают в себя элементы пилатеса, йоги, балета, силовых упражнений и восточных единоборств.