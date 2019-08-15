«Леди в красном!»: поклонники не сдержали восторга, увидев жаркий танец Нюши в купальнике

В последнее время на официальной странице певицы Нюши в Instagram все чаще появляются пикантные фото и видео. Так, в свой 29-й день рождения артистка опубликовала в микроблоге ролик, в котором танцует на фоне моря в купальнике.

Поклонники, увидев такое выступление певицы, разделились во мнениях. Одни похвалили молодую мать, оценив ее еще более стройную фигуру, над которой она работала последние месяцы. Другие же — назвали поведение Нюши вульгарным, раскритиковав ее за то, какой пример она подает маленькой дочери.

«Стала еще стройнее чем была до беременности», «Какая фигура», «Жарко стало», «Фигура бомба», «Как-то не очень», «Бросается в глаза то, что не надо», «Какой ужас! Мне аж стыдно стало! Причем некрасиво даже совсем», «Пошла мамка в разнос»; «Как не стыдно!», — обсуждают фолловеры.