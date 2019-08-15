Вот почему действительно опасно чистить уши ватными палочками

Такие привычные нам приспособления, как ватные палочки, были изобретены Лео Герстензангом — уроженцем Польши, переехавшим в Америку, — ещё в 1923 году. На создание Герстензанга вдохновила жена, наматывавшая вату на зубочистку.
Ученые называют самой главной из причин, по которой люди продолжают очищать ушные проходы от скопившейся серы с помощью ватных палочек, низкую информированность о сопряженных с этим проблемах и рисках. Лишь недавно врачи стали рассказывать (а некоторые производители — даже указывать на упаковках), какой вред может принести ватная палочка в ушах.
Особенно опасно применение ватных палочек в детской гигиене, ведь ушные проходы у детей узкие. Исследование, опубликованное в 2017 году в Journal of Pediatrics, показало, что за 20 лет с 1990 по 2010 было госпитализировано в стационары 263 338 детей до 18 лет с травмами уха, вызванными использованием ватных палочек.
Отоларингологи предупреждают, что применение этих предметов заталкивает серу глубже по ушному каналу, где она спрессовывается.
Палочками можно ранить ушной канал и нарушить барабанную перепонку, что приводит к сильнейшей острой боли и кровотечению. В худшем случае повреждённое ухо теряет слух навсегда. Перфорированная барабанная перепонка порой требует хирургического лечения.
Любой предмет, который помещается в ухо с целью очистки от серы, может вызвать не только временные повреждения, но и постоянные.
Сера в ухе — это не бесполезное вещество, и в противоположность устоявшимся стереотипам, показатель чистого уха — это как наличие серы, а не наоборот.
Почему? Сера — это естественная защита уха от попадания бактерий, и именно она нужна для его самоочищения. Кроме того, это вещество смазывает ухо. Сера в ухе не вызывает зуда, бывает разного цвета, и её запах также индивидуален.
Большинство отоларингологов категорически против чистки ушей от серы. Гигиена ушей — мытье с мылом докуда достает указательный палец. В случае удаления серы из ушного канала доктора обещают отиты, грибок и серные пробки.
Некоторые врачи разрешают ватные палочки, но только чтобы очистить ушную раковину (без того, чтобы засунуть ее в ушной канал).
При правильном уходе скопление серы в виде пробок с болью и ухудшением слуха — явление редкое. В таких случаях необходим осмотр отоларинголога-сурдолога. Врач удалит избыток серы безопасно либо назначит капли для его растворения.
Вот несколько общих советов, которые стоит запомнить:
- Сера — это нормально, если она не образует пробки, закупоривая слуховой проход, и не вызывает боль.
- Симптомы при избытке серы: слух снижается, искажается или изменяется, ощущается заложенность, наполненность уха и звон.
- Если есть склонность к скоплению серы, узнайте у врача, как следить за ушами в вашем случае.
- В случае боли или кровотечениях незамедлительно обращайтесь за помощью к врачу. Кровотечения никогда не связаны с ушной серой.
- Когда ухо чрезмерно очищают, в нём может появиться зуд, симптомы инфекции либо повреждения.
- Никогда нельзя использовать для чистки ушей ключи, шпильки, спички, зубочистки или прочие предметы.
- Если вы перенесли операцию на ухе или повреждение барабанной перепонки, не пытайтесь убрать излишки серы самостоятельно, обратитесь к отоларингологу.
Для чего же тогда нужны ватные палочки?
Во-первых, надо отметить, что пластиковые ватные палочки — это очень не экологичное изделие.
Во-вторых, их используют в лабораториях для взятия мазков. В салонах красоты с помощью палочек подправляют или наносят макияж и маникюр. Ватными палочками удобно очищать труднодоступные места в квартире при уборке.
В некоторых странах в связи с заботой об экологии нашей планеты ватные палочки собираются запретить.
Если надо, вы можете легко и быстро изготовить домашние ватные палочки, которые принесут минимум вреда природе по сравнению с пластиковыми. Просто накрутите тонкий слой ваты на зубочистку или более длинную деревянную шпажку.
И не суйте в ухо посторонние предметы!