Вот почему действительно опасно чистить уши ватными палочками

Ученые называют самой главной из причин, по которой люди продолжают очищать ушные проходы от скопившейся серы с помощью ватных палочек, низкую информированность о сопряженных с этим проблемах и рисках. Лишь недавно врачи стали рассказывать (а некоторые производители — даже указывать на упаковках), какой вред может принести ватная палочка в ушах.

Особенно опасно применение ватных палочек в детской гигиене, ведь ушные проходы у детей узкие. Исследование, опубликованное в 2017 году в Journal of Pediatrics, показало, что за 20 лет с 1990 по 2010 было госпитализировано в стационары 263 338 детей до 18 лет с травмами уха, вызванными использованием ватных палочек.

Отоларингологи предупреждают, что применение этих предметов заталкивает серу глубже по ушному каналу, где она спрессовывается.

Палочками можно ранить ушной канал и нарушить барабанную перепонку, что приводит к сильнейшей острой боли и кровотечению. В худшем случае повреждённое ухо теряет слух навсегда. Перфорированная барабанная перепонка порой требует хирургического лечения.

Любой предмет, который помещается в ухо с целью очистки от серы, может вызвать не только временные повреждения, но и постоянные.

Сера в ухе — это не бесполезное вещество, и в противоположность устоявшимся стереотипам, показатель чистого уха — это как наличие серы, а не наоборот.

Почему? Сера — это естественная защита уха от попадания бактерий, и именно она нужна для его самоочищения. Кроме того, это вещество смазывает ухо. Сера в ухе не вызывает зуда, бывает разного цвета, и её запах также индивидуален.

Большинство отоларингологов категорически против чистки ушей от серы. Гигиена ушей — мытье с мылом докуда достает указательный палец. В случае удаления серы из ушного канала доктора обещают отиты, грибок и серные пробки.

Некоторые врачи разрешают ватные палочки, но только чтобы очистить ушную раковину (без того, чтобы засунуть ее в ушной канал).

При правильном уходе скопление серы в виде пробок с болью и ухудшением слуха — явление редкое. В таких случаях необходим осмотр отоларинголога-сурдолога. Врач удалит избыток серы безопасно либо назначит капли для его растворения.

Вот несколько общих советов, которые стоит запомнить:

Сера — это нормально, если она не образует пробки, закупоривая слуховой проход, и не вызывает боль.

Симптомы при избытке серы: слух снижается, искажается или изменяется, ощущается заложенность, наполненность уха и звон.

Если есть склонность к скоплению серы, узнайте у врача, как следить за ушами в вашем случае.

В случае боли или кровотечениях незамедлительно обращайтесь за помощью к врачу. Кровотечения никогда не связаны с ушной серой.

Когда ухо чрезмерно очищают, в нём может появиться зуд, симптомы инфекции либо повреждения.

Никогда нельзя использовать для чистки ушей ключи, шпильки, спички, зубочистки или прочие предметы.

Если вы перенесли операцию на ухе или повреждение барабанной перепонки, не пытайтесь убрать излишки серы самостоятельно, обратитесь к отоларингологу.

Для чего же тогда нужны ватные палочки?

Во-первых, надо отметить, что пластиковые ватные палочки — это очень не экологичное изделие.

Во-вторых, их используют в лабораториях для взятия мазков. В салонах красоты с помощью палочек подправляют или наносят макияж и маникюр. Ватными палочками удобно очищать труднодоступные места в квартире при уборке.

В некоторых странах в связи с заботой об экологии нашей планеты ватные палочки собираются запретить.

Если надо, вы можете легко и быстро изготовить домашние ватные палочки, которые принесут минимум вреда природе по сравнению с пластиковыми. Просто накрутите тонкий слой ваты на зубочистку или более длинную деревянную шпажку.

И не суйте в ухо посторонние предметы!