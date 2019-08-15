Чт, 15.08.2019
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Модель plus-size Эшли Грэм впервые станет матерью!
ВИДЕО!

Ashley Graham 2019. aasta MET Galal.

ФОТО: Scanpix / Starmax/PA Images

Эшли Грэм и ее муж сообщили радостную новость.

Вчера, 14 августа, 31-летняя модель plus-size Эшли Грэм сообщила поклонникам радостную новость - она беременна! Будущий малыш станет первым ребенком для знаменитости и ее супруга Джастина Эрвина. Объявить о грядущем пополнении семейства пара решила в своем Instagram, опубликовав трогательное видео.

Девять лет назад я вышла замуж за любовь всей своей жизни. Этот период стал лучшим путешествием с моим любимым человеком в мире! Сегодня мы чувствуем себя счастливыми, благодарными и взволнованными, чтобы отпраздновать нашу растущую семью! Жизнь станет еще лучше,

- такой подписью Эшли сопроводила ролик.

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