Хаапсалу, знай своих героев! Голый мужчина добавил перчинки в обзор улиц в Google
Пляж Паралепа – один из песчаных пляжей Эстонии с самой теплой морской водой... Звучит прекрасно! Выглядит, должно быть, еще лучше! Примерно с таким настроением, должно быть, внимательный читатель портала Elu24 пошел изучать обзор улиц в Google и нашел там кое-что неожиданное...
Так, если ввести в поисковую строку Google запрос «Paralepa rand», появится возможность просмотреть фото, добавленные пользователями снимки. Как обыкновенные, так и панорамные.
Среди снимков побережья, играющих в песке детей и бассейна при отеле, можно обнаружить панорамное фото, сделанное с помощью сэлфи-палки абсолютно обнаженным мужчиной. Правда, задержавшись взглядом на окружающей его обстановке, можно понять, что фото, очевидно, было сделано далеко от Хаапсалу, ведь пальмы там не растут...
К слову, как удалось выяснить редакции портала, снимки того же мужчины можно найти и в других регионах мира. Так, например, некоторые из них предлагают панорамный вид на голого мужчину в Таиланде или в соседней Финляндии...
На одном из снимков мужчина позирует возле знака, на английском языке предупреждающего о входе на нудистский пляж.
Создавать и импортировать панорамы можно с помощью приложения «Просмотр улиц». При этом снимки добавляются на карту, где их могут просматривать другие пользователи.