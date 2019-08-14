Фото: эстонская модель Диана Хапрова берет маленькую дочь на взрослые фотосесси

Недавно стало известно, что эстонская модель Диана Хапрова уехала по контракту работать в солнечную Грецию.
Модель участвовала в фотосессии для российского бренда модной одежды FARRDI.
Диана поехала на Крит не одна, а вместе со своими детьми. Все фотосессии проходили в их присутствии, ведь дочь Дианы мечтает стать моделью и ей полезно понаблюдать за работой матери.
"Я как всегда умело централизую максимально превосходное чувство с практичными жизненными потребностями",
- написала Диана в подписи к публикации.