Ср, 14.08.2019
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  • Фото: эстонская модель Диана Хапрова берет маленькую дочь на взрослые фотосесси

Фото: эстонская модель Диана Хапрова берет маленькую дочь на взрослые фотосесси

Модель Диана Хапрова

ФОТО: Facebook Дианы Хапровой

Недавно стало известно, что эстонская модель Диана Хапрова уехала по контракту работать в солнечную Грецию.

Модель участвовала в фотосессии для российского бренда модной одежды FARRDI.

Диана поехала на Крит не одна, а вместе со своими детьми. Все фотосессии проходили в их присутствии, ведь дочь Дианы мечтает стать моделью и ей полезно понаблюдать за работой матери.

"Я как всегда умело централизую максимально превосходное чувство с практичными жизненными потребностями",

- написала Диана в подписи к публикации.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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A post shared by Диана Хапрова (@diana_haprova) on

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