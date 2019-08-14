Знаки Зодиака, которые поддаются привороту

И, как всегда, первую строчку списка занимают Рыбы, натура у них слишком ранимая. Зато сердце и душа всегда открыты для друзей. Имидж, мнение других людей и внешность партнера ничто, по сравнению с тем, как они могут любить.

Но здесь присутствует обратная сторона медали: чувства могут оказаться факторами приворота. Тогда это станет разрушительным действием. Под воздействием тоски этот знак Зодиака становится неуправляемым. Мужчина начинает много выпивать, а женщина изводить его истериками и ревностью.

Раки не только верят в магию, но и практикуют ее. Связь с космосом у них настолько прочная, что возникает эффект «бумеранга». Если они перестают верить в свои способности, то становятся объектами проклятий и приворота. Раки периодически медитируют и занимаются йогой, это укрепляет их моральный дух.

То, что дано им от природы, они стараются развивать и совершенствовать. Пока Рак не препятствует чужому вторжению, будет действовать сила приворота. Но тут не все так просто: вроде пропускает через себя поступающие эмоции, но не увеличивает их воздействие. В нужный момент направляет их обратно к источнику, удваивая силу бумеранга.

Если зрелые Весы меньше всего поддаются привороту, то молодые представители этого знака покоряются действию магии. С помощью колдовства разрушаются семьи. Тот, кто совершил обряд, становится против любви. Негативные флюиды делают Весов раздражительными и вспыльчивыми, они пытаются найти выход с помощью алкоголя, но лишь слабеют.

С одной стороны, Девы верят в магию приворота, но все же пытаются оттолкнуть дурные мысли. Им кажется, что на них заклятия не действуют, хотя глубоко в этом заблуждаются. Наивное неверие в то, чего они не могут понять, делает их беспомощными перед чарами колдовства.